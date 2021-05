I genitori di Ugo Russo si incatenano al Tribunale di Napoli | “Verità e giustizia per nostro figlio”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono passati quindici mesi, e la dinamica della morte di Ugoè ancora incerta. La mamma ed il papà del 15enne ucciso nel marzo 2020 durante un tentativo di rapina ai danni di un carabiniere in borghese, si sono incatenati fuori aldi. Chiedono “”, come riportano anche i cartelli L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

rep_napoli : Napoli, i genitori di Ugo Russo si incatenano al tribunale: ricevuti dal procuratore Ferrigno [di Dario del Porto]… - rep_napoli : Napoli, i genitori di Ugo Russo si incatenano al tribunale: 'Vogliamo verità e giustizia' [di Dario del Porto] [agg… - larampait : #Napoli. Morte #UgoRusso, genitori si incatenano al tribunale - corrmezzogiorno : #Napoli Ugo Russo, genitori in catene ai cancelli del Tribunale: «Verità e giustizia» - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Napoli, i #Genitori di Ugo Russo si incatenano davanti al Tribunale -… -

Ultime Notizie dalla rete : genitori Ugo

Vincenzo Russo e Sonia Mancini ,diRusso. Il 15enne morto nella notte tra il 29 febbraio e il 1 marzo 2020 in via Generale Orsini durante un tentativo di rapina ai danni di un ...'Dopo oltre 14 mesi dall'omicidio di, - spiega un comunicato firmato dal comitato 'Verità e Giustizia perRusso' oltre un anno in cui neanche i risultati dell'autopsia sono stati resi ...Nel mese di aprile 2021, i nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) sono stati 1,1 milioni, mentre i percettori di Pensione di Cittadinanza ...Si sono incatenati nel piazzale del tribunale di Napoli i genitori di Ugo Russo, il ragazzo ucciso la notte del 1 marzo 2020, per chiedere di conoscere ...