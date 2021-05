I dipendenti ebrei di Google che hanno chiesto all’azienda di schierarsi contro il massacro dei palestinesi (Di mercoledì 19 maggio 2021) All’interno di Google un gruppo di dipendenti ebrei sta prendendo a cuore la questione del conflitto tra Israele e Palestina e sono arrivati a inviare una lettera interna – che attualmente porta 250 firme – al CEO Sundar Pichai. La richiesta è quella di condannare formalmente gli attacchi e di riconoscere il «danno arrecato ai palestinesi dalle forze armate israeliane e dalla violenza delle bande». Google dovrebbe fornire, secondo i dipendenti in questione, maggiore sostegno ai palestinesi visto quanto sta succedendo. LEGGI ANCHE >>> Il territorio palestinese è stato progressivamente occupato, ma non come nella mappa che condividete su FB I dipendenti Google che chiedono all’azienda di ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 19 maggio 2021) All’interno diun gruppo dista prendendo a cuore la questione del conflitto tra Israele e Palestina e sono arrivati a inviare una lettera interna – che attualmente porta 250 firme – al CEO Sundar Pichai. La richiesta è quella di condannare formalmente gli attacchi e di riconoscere il «danno arrecato aidalle forze armate israeliane e dalla violenza delle bande».dovrebbe fornire, secondo iin questione, maggiore sostegno aivisto quanto sta succedendo. LEGGI ANCHE >>> Il territorio palestinese è stato progressivamente occupato, ma non come nella mappa che condividete su FB Iche chiedonodi ...

