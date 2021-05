I dettagli del Green Pass | ok dopo la prima dose di vaccino?

Leggi su ck12

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilsembra essere in tutti i sensi un certificato che permetterà di spostarsi ma anche accedere all’interno delle case di riposo per fare visita ai propri cari. Dal 15 giugno permetterà di partecipare a feste e banchetti matrimoniali. ROME, ITALY – MARCH 12: A Fiumicino airport security employee checksengers signed the self-declaration that allows them to violate the quarantine and travel on March 12, 2020 in Rome, Italy. United States President Donald Trump imposed a 30-day ban on travel from nearly all European countries, beginning tomorrow. The action was condemned by the E.U.Õs top officials saying: Ò that the decision was Òtaken unilaterally and without consultation.Ó (Photo by Marco Di Lauro/Getty Images)La cosiddetta certificazione verde è stata introdotto dal decreto del 22 aprile 2021: consentirà di spostarsi ...