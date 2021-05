I detenuti di Rebibbia denunciano presunti abusi dei magistrati di sorveglianza

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : detenuti Rebibbia

Agenzia ANSA

... Luigi Giannelli (ex dirigente della polizia penitenziaria e del carcere di), Don David ... Sovraffollamento, diritto alla salute, edilizia carente, condizioni di vita e lavoro per, ......dei/e nella società, con la quale hanno reciso il rapporto entrando in carcere. Per la prima volta Adotta sbarca anche nel Lazio, presso la Casa Circondariale 'Raffaele Cinotti' di...Il progetto coinvolgerà 37 scrittori/trici che saranno "adottati" da 19 scuole, 2 università e 13 scuole carcerarie di 8 regioni italiane ...Microcellulari in carcere per parlare con l'esterno ed impartire indicazioni ed ordini. Succede in carcere a Rebibbia dove gli agenti della polizia penitenziaria hanno ritrovato un piccolo telefonino ...