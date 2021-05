I clan e la benzina a basso costo | denunciate 116 persone | sequestro di oltre 40 milioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : clan benzina

ilmattino.it

... infatti gli elementi ai vertici deisono arrivati a superare i 130mila euro di guadagno ...anche fuoco alle sue auto e poi pensarono di ucciderlo dando fuoco al suo appartamento spargendo......giro in macchina con la sua ormai inseparabile cagnolina e incontra in una stazione diun ... Viggo gli diede il "compito impossibile" di sbarazzarsi deirussi rivali. Il sicario completò ...Camorra, spaccio di droga al Parco Verde nel Napoletano: maxi blitz e 49 arresti. Coinvolti vicini al clan Sautto-Ciccarelli. Facevano sparire i corpi degli avversari in una vasca piena d'acido. E per ...Malavita ma anche rappresentanti dello Stato che dovrebbero difenderlo e invece farebbero tutt'altro. Una storia torbida. "Tornassi indietro non denuncerei. Quello che ho fatto non vale quello che ho ...