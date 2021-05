Hulk, Eric Bana: "Non ho mai pensato alla possibilità di interpretare nuovamente Bruce Banner" (Di mercoledì 19 maggio 2021) Eric Bana ha interpretato Hulk in un film arrivato nelle sale nel 2003 e ha ora spiegato perché non ha mai valutato la possibilità di riprendere il ruolo. Eric Bana ha parlato della possibilità di riprendere il ruolo di Hulk in possibili progetti futuri della Marvel. L'attore ha infatti spiegato i motivi per cui non ha mai pensato ci fosse l'opportunità di ritornare sul set per interpretare Bruce Banner dopo la sua esperienza nel film arrivato sugli schermi nel 2003. In un'intervista rilasciata a Jake's Takes, Eric Bana ha parlato del mondo Marvel parlando della possibilità di essere coinvolto in futuro nel MCU dichiarando: "Quando ho ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 maggio 2021)ha interpretatoin un film arrivato nelle sale nel 2003 e ha ora spiegato perché non ha mai valutato ladi riprendere il ruolo.ha parlato delladi riprendere il ruolo diin possibili progetti futuri della Marvel. L'attore ha infatti spiegato i motivi per cui non ha maici fosse l'opportunità di ritornare sul set perdopo la sua esperienza nel film arrivato sugli schermi nel 2003. In un'intervista rilasciata a Jake's Takes,ha parlato del mondo Marvel parlando delladi essere coinvolto in futuro nel MCU dichiarando: "Quando ho ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Hulk, Eric Bana: 'Non ho mai pensato alla possibilità di interpretare nuovamente Bruce Banner'… - badtasteit : Eric Bana torna a parlare di #Hulk e dei cinecomic - _ComicsUniverse : Eric Bana ha ammesso di non essere interessato a tornare nel ruolo di Bruce Banner dopo aver partecipato all’#Hulk… - 3cinematographe : Eric Bana di nuovo Hulk? All'attore non interessa affatto! - cinefilosit : Eric Bana riflette sul suo Hulk e svela di non essere più interessato ai cinecomics #ILoveCinefilos -