Huawei e Leica si dicono addio | la storica partnership dovrebbe finire con P50HDblog it

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Latrasecondo i rumor starebbe per chiudersi con P50 dopo 5 anni in cui ha alzato l’asticella della qualità fotografica nel mercato degli smartphone.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Quella traè una collaborazione che ha accompagnato l'ascesa del marchio cinese come riferimento per la qualità del comparto fotografico nel mercato degli smartphone , e che sembra ora destinata a ...Sempre la stessa voce afferma che la partnership tra- che negli anni ha fruttato diverse soddisfazioni commerciali alle due aziende - non sarebbe in crisi, ma malgrado il contesto il ...La partnership tra Huawei e Leica secondo i rumor starebbe per chiudersi con P50 dopo 5 anni in cui ha alzato l'asticella della qualità fotografica nel mercato degli smartphone.Lo smartphone top di gamma Huawei P50 potrebbe giungere, secondo indiscrezioni recenti, durante luglio 2021 assieme ai tablet MatePad 2.