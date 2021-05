Hockey pista, Serie A1 2021: Follonica supera Forte dei Marmi e impatta la serie dopo gara-2 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con Galileo Follonica-GDS Impianti Forte dei Marmi si è completato il quadro di gara-2 della semifinali Scudetto della serie A1 di Hockey su pista 2021, per una partita molto equilibrata e risolta solamente nel secondo extra-time in favore degli ospiti. Una sfida difficile, che ha costretto le due compagini a difendersi a denti stretti, spendendo quattro falli a testa nel primo quarto d’ora, divenuti poi sei per Follonica appena un minuto dopo. Forte dei Marmi ha fatto molta fatica in fase offensiva, con il tecnico Alberto Orlandi che ha chiamato due time-out prima dell’episodio che ha sbloccato il punteggio, quando Federico Ambrosio ha messo a segno un rigore a poco ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con Galileo-GDS Impiantideisi è completato il quadro di-2 della semifinali Scudetto dellaA1 disu, per una partita molto equilibrata e risolta solamente nel secondo extra-time in favore degli ospiti. Una sfida difficile, che ha costretto le due compagini a difendersi a denti stretti, spendendo quattro falli a testa nel primo quarto d’ora, divenuti poi sei perappena un minutodeiha fatto molta fatica in fase offensiva, con il tecnico Alberto Orlandi che ha chiamato due time-out prima dell’episodio che ha sbloccato il punteggio, quando Federico Ambrosio ha messo a segno un rigore a poco ...

Advertising

sportvicentino : HOCKEY PISTA - “Passerella” in Provincia per le ragazze dell’ Hockey Club Valdagno vincitrici della Coppa Italia e… - ProvinciaVi : Hockey Club Valdagno femminile in visita in Provincia per incontrare il Presidente Rucco, che si è complimentato pe… - lassueur : RT @fisritalia: Alla 1^ edizione degli #IRG2021 non poteva mancare l’ #hockeypista, presente con tre diverse competizioni che si svolgerann… - fisritalia : Alla 1^ edizione degli #IRG2021 non poteva mancare l’ #hockeypista, presente con tre diverse competizioni che si sv… - zazoomblog : Hockey pista A1: Lodi vince ancora con Bassano e si porta sul 2-0. I lombardi si impongo ai supplementari - #Hockey… -