Hockey ghiaccio | Greg Ireland | “L’Italia lotterà con orgoglio Non voglio alibi | le difficoltà sono un’opportunità”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “Lottare con passione e”. Questo dovrà essere il mantra della Nazione italiana diche, da venerdì 21 maggio (match d’esordio contro la Germania alle ore 15.15 italiane), darà il via al suo Campionato Mondiale di Top Division 2021. A Riga tutto è pronto per la attesissima kermesse iridata, che metterà di fronte le 16 migliori squadre a livello globale e, ovviamente, eleggerà la squadra che andrà a succedere alla Finlandia (campione nel 2019) nell’albo d’oro della manifestazione. Essendo ai nastri di partenza del Mondiale, è il momento ideale per andare a fare il punto della situazione con il coach della nostra Nazionale, il canadese, allenatore anche dell’HCB Alto Adige Alperia. Coach, come ben sappiamo la Nazionale ha dovuto concentrarsi maggiormente sulla ...