"Ho sbagliato a diffondere il video hard della maestra. Non volevo farle del male"

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Per dodici mesi allenerà una squadra di calcio composta da ragazzini con disagi: si svolgerà così la ‘messa alla prova’ per il giovane che nella primavera del 2018 diffuse delle immagini in atteggiamenti intimi dell’insegnante un asilo nel Torinese, senza il suo consenso. La Stampa ha intervistato il giovane, che si dice pentito del gesto. “Hoa condividere quelle foto, è stata una sciocchezza che ho pagato cara. Ora il Tribunale mi ha fornito un’occasione di crescita. Non era mia intenzionedel, non è stata cattiveria. La scuola, invece, credo abbia agito per farla licenziare. Avessi una figlia, le direi di non inviare foto a nessuno, nemmeno a un fidanzato. Se il figlio fosse maschio gli insegnerei ad avere rispetto per le donne” La, dopo la diffusione del materiale, aveva perso il ...