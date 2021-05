Higuain: “Perdere mia madre mi ha ferito molto, non sono un robot” (Di mercoledì 19 maggio 2021) In un’intervista ai canali ufficiali della Mls, il giocatore dell’Inter Miami, Gonzalo Higuain ha raccontato la sua esperienza, soprattutto dopo la scomparsa della madre: “Perdere mia madre è stato molto doloroso, soprattutto per via del legame e del rapporto che ho avuto con lei. Avevo appena segnato contro Philadelphia e Los Angeles, ero in una buona condizione, ma quando quella tragica notizia è arrivata mi ha ferito molto. La mia testa non era al 100% su quello che dovevo fare. Ma sapevo che dovevo fare clic perché dovevo aiutare la squadra e aiutare me stesso a uscire da quella situazione. So che mia madre sta guardando dal cielo e vuole che giochi a calcio, che sia felice e che faccia gol. Ho parlato con Neville e abbiamo avuto una conversazione ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 19 maggio 2021) In un’intervista ai canali ufficiali della Mls, il giocatore dell’Inter Miami, Gonzaloha raccontato la sua esperienza, soprattutto dopo la scomparsa della: “miaè statodoloroso, soprattutto per via del legame e del rapporto che ho avuto con lei. Avevo appena segnato contro Philadelphia e Los Angeles, ero in una buona condizione, ma quando quella tragica notizia è arrivata mi ha. La mia testa non era al 100% su quello che dovevo fare. Ma sapevo che dovevo fare clic perché dovevo aiutare la squadra e aiutare me stesso a uscire da quella situazione. So che miasta guardando dal cielo e vuole che giochi a calcio, che sia felice e che faccia gol. Ho parlato con Neville e abbiamo avuto una conversazione ...

