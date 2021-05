Hazard | “Seguo ancora il Lille Per loro vincere la Ligue 1 sarebbe importante contro il Psg versione Qatar”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Eden, esterno del Real Madrid, non dimentica le sue origini. Il calciatore belga, cresciuto calcisticamente in Francia nel, è stato intervistato dal sito ufficiale del club francese. “Seil? Certamente. Inoltre, quando guardo le partite condivido il momento con i miei figli. Quando sentono parlare diin televisione, sanno che è lì giocava ilpapà. Mio figlio più grande è nato quando giocavo per il, ma tutti sannosanno che la mia carriera è iniziata al. A parte questo, non guardo tutte le partite come ho fatto due o tre anni dopo la mia partenza. Prima di tutto perché ho 30 anni, ho figli e tante cose da fare ma poi perché, dico la verità, non conosco nessuno ...