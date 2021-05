Harry e Meghan: sono passati tre anni dal matrimonio da favola (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tre anni dal matrimonio di Harry e Meghan. Ripercorriamo la loro storia: l’incontro casuale, il fidanzamento, Archie, la bimba in arrivo, il divorzio dalla Royal Family Harry e Meghan, il 19 maggio 2018, si dicono il fatidico “I will“. Ad incorniciare il loro amore la Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor. Gli invitati alla cerimonia sono 2640. Il matrimonio entra prepotentemente nelle case di 18 milioni di inglesi, diventando l’evento più seguito in tv quell’anno. Ai telespettatori britannici si accodano 29 milioni di americani e altri milioni da altri Paesi, compresa l’Italia. Incollati allo schermo, col cuore in sussulto, quel giorno ci sono cento milioni di spettatori in tutto il ... Leggi su zon (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tredaldi. Ripercorriamo la loro storia: l’incontro casuale, il fidanzamento, Archie, la bimba in arrivo, il divorzio dalla Royal Family, il 19 maggio 2018, si dicono il fatidico “I will“. Ad incorniciare il loro amore la Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor. Gli invitati alla cerimonia2640. Ilentra prepotentemente nelle case di 18 milioni di inglesi, diventando l’evento più seguito in tv quell’anno. Ai telespettatori britci si accodano 29 milioni di americani e altri milioni da altri Paesi, compresa l’Italia. Incollati allo schermo, col cuore in sussulto, quel giorno cicento milioni di spettatori in tutto il ...

Advertising

CrestaLaila : Harry e Meghan contro la famiglia reale, ma la regina Elisabetta non li priverà dei titoli - Tag43_ita : ?? #GutenTag Il buongiorno di #Tag43 con le immagini dei protagonisti di #Suits divertiti e imbarazzati al… - ilGiunco : L’almanacco del Giunco: il 19 maggio l’uscita di Star Wars e le nozze di Harry e Meghan - Coso94038448 : RT @LiveSpinoza: Per tornare in Inghilterra Harry ha dovuto dire a Meghan che gli era morto il nonno. [@leomorabito] - silviadc95 : 'So lucky' nonostante tutto, nonostante tutti. Quando l'amore è vero, ti salva, chi non vorrebbe un amore così? Buo… -