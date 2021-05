Guenda Goria racconta la sua malattia

(Di mercoledì 19 maggio 2021)una degli ex protagonisti del Grande Fratello Vip, dopo il reality avevato nello studio della D’Urso di soffrire di endometriosi. La figlia di Maria Teresa Ruta ha confessato di lottare da anni contro questapoco conosciuta, e recentemente su Instagram ha rivelato anche di doversi sottoporre ad un’operazione.recentemente è stata al centro della cronaca rosa per la sua nuova storia d’amore Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Guenda Goria deve operarsi - GossipItalia3 : Guenda Goria, la malattia peggiora: «Sarò costretta ad operarmi» #gossipitalianews - infoitcultura : Guenda Goria: “La malattia non sta migliorando, dovrò operarmi” - infoitcultura : Guenda Goria, la malattia: 'Dovrò operarmi' - infoitcultura : Guenda Goria: 'La malattia peggiora, sarò costretta ad operarmi' -

Ultime Notizie dalla rete : Guenda Goria

La malattia dinon migliora, ed è lei stessa a rivelarlo e a spiegare cosa sta succedendo nella sua vita. La notizia arriva dopo qualche settimana dalla confessione sulle sue condizioni di salute. ...Per, quello attuale doveva essere un periodo particolarmente felice. Diventata famosa nella Casa del Grande Fratello Vip 5 , scelta da Alfonso Signorini per parteciparvi assieme alla madre ...La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, nota per la sua partecipazione all'ultimo "Grande Fratello Vip", ha rivelato di essere preoccupata per le proprie condizioni di salute ...“Penso che sia la persona giusta”, ha confessato Guenda Goria, che ha ritrovato il sorriso dopo la burrascosa storia con Telemaco, un uomo molto maturo, con una famiglia alle spalle. La figlia di Mari ...