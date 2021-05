Grillo, le chat del giorno dopo: “C’era il cameramen, ho quattro video facili facili” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Ho quattro video facili facili”. “Non puoi capire, 3 vs 1 stanotte, lascia stare”. “Sai che ne me le faccio scappare ‘ste occasioni, poi vi farò vedere tutto”. Sono soltanto alcune delle chat agli atti dell’inchiesta della Procura di Tempio Pausania sul presunto stupro che sarebbe avvenuto nella villa in Costa Smeralda di Ciro Grillo, il figlio del garante del M5S. Secondo il racconto di una ragazza italo-norvegese di 19 anni quella notte in quattro l’avrebbero stuprata. Ciro Grillo e tre suoi amici, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Subito dopo quella notte di sesso, come scrivono oggi La Stampa, Repubblica e il Corriere della Sera, i quattro avrebbero ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Ho”. “Non puoi capire, 3 vs 1 stanotte, lascia stare”. “Sai che ne me le faccio scappare ‘ste occasioni, poi vi farò vedere tutto”. Sono soltanto alcune delleagli atti dell’inchiesta della Procura di Tempio Pausania sul presunto stupro che sarebbe avvenuto nella villa in Costa Smeralda di Ciro, il figlio del garante del M5S. Secondo il racconto di una ragazza italo-norvegese di 19 anni quella notte inl’avrebbero stuprata. Ciroe tre suoi amici, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Subitoquella notte di sesso, come scrivono oggi La Stampa, Repubblica e il Corriere della Sera, iavrebbero ...

