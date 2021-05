Grida 'Palestina libera' alla manifestazione, agente di polizia finisce sotto indagine" (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un'agente di polizia è finita sotto indagine nel Regno Unito per aver Gridato 'Palestina libera' in una manifestazioni organizzata sabato scorso a Londra per protestare contro i bombardamenti a Gaza. ... Leggi su europa.today (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un'diè finitanel Regno Unito per averto '' in una manifestazioni organizzata sabato scorso a Londra per protestare contro i bombardamenti a Gaza. ...

Advertising

TodayEuropa : #Attualità #Network Grida 'Palestina libera' alla manifestazione, agente di polizia finisce sotto indagine… - SuanMorelli : Notte profonda laggiú in medioriente c' è un silenzio di tomba nessuno sa niente grida uomo in Palestina ininfluent… - chrdioc : LE FOTO – Rieti grida: “Basta guerra in Palestina. Due popoli, due stati e una soluzione di pace” - Rietilife : LE FOTO - Rieti grida: 'Basta guerra in Palestina. Due popoli, due stati e una soluzione di pace' -… - nilsudundar : Non ci sono prove che l'occupazione di Israele sia sotto attacco. Nessun dato statistico, nessuna foto di attacco… -