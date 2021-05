Green pass, stop alle restrizioni viaggi a vaccinati extra Ue (Di mercoledì 19 maggio 2021) Accordo tra gli Stati membri per la rimozione delle restrizioni ai viaggi per i vaccinati extra Ue. La proposta ora dovrà essere approvata. ROMA – L’accordo tra gli Stati membri per la rimozione delle restrizioni ai viaggi per i vaccinati extra Ue è arrivato. Dopo un lungo confronto tra i leader, i Paesi hanno dato un proprio ok informale alla proposta messa in campo dalla Commissione per cercare di far ripartire l’economia. Nei prossimi giorni questo documento dovrà essere approvato in Consiglio Europeo. Si tratta di un passaggio fondamentale per consentire una ripartenza ed iniziare a guardare con maggiore fiducia al futuro. Wigand: “Il Consiglio dovrebbe stilare una lista di Paese” L’accordo è stato confermato da ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Accordo tra gli Stati membri per la rimozione delleaiper iUe. La proposta ora dovrà essere approvata. ROMA – L’accordo tra gli Stati membri per la rimozione delleaiper iUe è arrivato. Dopo un lungo confronto tra i leader, i Paesi hanno dato un proprio ok informale alla proposta messa in campo dalla Commissione per cercare di far ripartire l’economia. Nei prossimi giorni questo documento dovrà essere approvato in Consiglio Europeo. Si tratta di unaggio fondamentale per consentire una ripartenza ed iniziare a guardare con maggiore fiducia al futuro. Wigand: “Il Consiglio dovrebbe stilare una lista di Paese” L’accordo è stato confermato da ...

