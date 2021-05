Green pass rilasciato alla prima dose di vaccino: durerà 9 mesi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il “Green pass” sarà rilasciato contestualmente alla prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione Il testo finale del nuovo decreto Covid, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede che la “certificazione verde Covid-19” ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale. Inoltre, il decreto prevede che il “Green pass” sia rilasciato alla prima dose di vaccino. Grazie a questa novità si potrà utilizzare il Green pass per spostarsi anche fra regioni rosse o arancioni e in tutte le altre ... Leggi su zon (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il “” saràcontestualmentedie ha validità dal quindicesimo giorno successivosomministrazione Il testo finale del nuovo decreto Covid, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede che la “certificazione verde Covid-19” ha validità di novedata del completamento del ciclo vaccinale. Inoltre, il decreto prevede che il “” siadi. Grazie a questa novità si potrà utilizzare ilper spostarsi anche fra regioni rosse o arancioni e in tutte le altre ...

