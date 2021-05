Green pass già dopo prima dose vaccino, dura almeno 9 mesi: come usarlo per viaggi, matrimoni ed eventi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il nuovo decreto sulle misure anti-Covid ha chiarito che il Green pass, o passaporto verde, avrà «validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale». E... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il nuovo decreto sulle misure anti-Covid ha chiarito che il, oaporto verde, avrà «validità di novedalla data del completamento del ciclo vaccinale». E...

MediasetTgcom24 : Il 'green pass' è valido da 15 giorni dopo la prima dose di vaccino: durerà 9 mesi #covid - fattoquotidiano : Il decreto Covid pubblicato in Gazzetta: coprifuoco alle 23 a partire da oggi. Green pass valido 9 mesi dalla fine… - borghi_claudio : @valy_s Alla fine scopriamo che l'unico utilizzo del famoso green pass sarà il MATRIMONIO ????? Io meglio che non pa… - carlo_conforti : RT @alifeina_bag: Be careful. Il GREEN PASS, cioè il lasciapassare nazista 3.0 non é obbligatorio. É su richiesta e pure a pagamento. - baffi_francesco : I 'green pass' della Lega NORD Salvini Premier di Stocazzo. -