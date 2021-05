Green Pass dopo 15 giorni dalla prima dose. È retroattivo. Quanto dura e come richiederlo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Arriva il Green Pass, la “certificazione verde” introdotta dal decreto riaperture del 22 aprile 2021 per consentire la ripartenza degli spostamenti e la partecipazione a determinati eventi riservata a vaccinati, guariti dal Covid e persone risultate negative al tampone. Il testo finale del nuovo decreto legge Covid, firmato ieri sera dal capo dello Stato, dispone che il Green Pass sia rilasciato “anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino” e che sia valido dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione fino “alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale”. Può richiederlo anche chi è già stato immunizzato. come funziona, cosa consente e come si ottiene il documento? ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Arriva il, la “certificazione verde” introdotta dal decreto riaperture del 22 aprile 2021 per consentire la ripartenza degli spostamenti e la partecipazione a determinati eventi riservata a vaccinati, guariti dal Covid e persone risultate negative al tampone. Il testo finale del nuovo decreto legge Covid, firmato ieri sera dal capo dello Stato, dispone che ilsia rilasciato “anche contestualmente alla somministrazione delladi vaccino” e che sia valido dal quindicesimo giornola somministrazione fino “alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale”. Puòanche chi è già stato immunizzato.funziona, cosa consente esi ottiene il documento? ...

