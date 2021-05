Green pass con la prima dose di vaccino, vale 9 mesi. Ecco come funziona (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag – La certificazione verde Covid-19, o “Green pass” come lo chiamano i media, si ottiene con la prima dose del vaccino e vale nove mesi. A chiarirlo è il testo definitivo del nuovo decreto legge per le riaperture, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. Il “Green pass” è obbligatorio per spostarsi tra regioni di diverso colore per le vacanze ma anche per partecipare a cerimonie e ricevimenti. Green pass, il testo del decreto: “Certificazione verde ha validità di nove mesi” Nel decreto che dispone, tra le altre cose, lo spostamento dalle 22 alle 23 del coprifuoco a partire da oggi, si legge che “la certificazione verde Covid-19 ha validità di nove ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag – La certificazione verde Covid-19, o “lo chiamano i media, si ottiene con ladelnove. A chiarirlo è il testo definitivo del nuovo decreto legge per le riaperture, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. Il “” è obbligatorio per spostarsi tra regioni di diverso colore per le vacanze ma anche per partecipare a cerimonie e ricevimenti., il testo del decreto: “Certificazione verde ha validità di nove” Nel decreto che dispone, tra le altre cose, lo spostamento dalle 22 alle 23 del coprifuoco a partire da oggi, si legge che “la certificazione verde Covid-19 ha validità di nove ...

