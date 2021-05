Green pass: che cos’è, come funziona e come ottenere la nuova certificazione verde (Di mercoledì 19 maggio 2021) In Gazzetta ufficiale i cittadini possono leggere il nuovo decreto che prevede, tra le altre cose, il Green pass di cui si era molto parlato soprattutto dopo l’annuncio di Mario Draghi. Il Green passa verrà rilasciato “anche contestualmente alla prima dose di vaccino” e diventerà valido dal 15esimo giorno successivo alla somministrazione del vaccino. Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, ha intanto annunciato che il “Green pass” potrebbe entrare in vigore anche per le riaprire delle discoteche, un altro settore fermo da 1 anno e che ancora non ha una data prevista per la riapertura. Green pass: cos’è e come funziona La certificazione ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) In Gazzetta ufficiale i cittadini possono leggere il nuovo decreto che prevede, tra le altre cose, ildi cui si era molto parlato soprattutto dopo l’annuncio di Mario Draghi. Ila verrà rilasciato “anche contestualmente alla prima dose di vaccino” e diventerà valido dal 15esimo giorno successivo alla somministrazione del vaccino. Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, ha intanto annunciato che il “” potrebbe entrare in vigore anche per le riaprire delle discoteche, un altro settore fermo da 1 anno e che ancora non ha una data prevista per la riapertura.La...

