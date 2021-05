Green pass | che cos' è | come funziona e come ottenere la nuova certificazione verde

(Di mercoledì 19 maggio 2021) In Gazzetta ufficiale i cittadini possono leggere il nuovo decreto che prevede, tra le altre cose, ildi cui si era molto parlato soprattutto dopo l'annuncio di Mario Draghi. Ila ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Il 'green pass' è valido da 15 giorni dopo la prima dose di vaccino: durerà 9 mesi #covid - borghi_claudio : @valy_s Alla fine scopriamo che l'unico utilizzo del famoso green pass sarà il MATRIMONIO ????? Io meglio che non pa… - ItaliaViva : Dobbiamo dare il messaggio che siamo un Paese sicuro e spingere sul green pass. La maggiore preoccupazione sul turi… - infoitinterno : Riaperture, Mattarella firma: da oggi coprifuoco alle 23. Green pass dopo la prima dose di vaccino - brumas00 : RT @repubblica: Green pass valido anche dopo la prima dose, ma la durata varia a seconda del vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

In Gazzetta ufficiale i cittadini possono leggere il nuovo decreto che prevede, tra le altre cose, ildi cui si era molto parlato soprattutto dopo l'annuncio di Mario Draghi. Ilpassa verrà rilasciato " anche contestualmente alla prima dose di vaccino " e diventerà valido dal 15esimo ...Potrebbe veramente riaprire le frontiere l'utilizzo immediato del. Se fino adesso c'era stata un po' di confusione sui termini di utilizzo, nelle ultime ore sembra che si sia fatta chiarezza. La "certificazione verde Covid - 19" ha validità di nove mesi ...Figliuolo: calo di ricoveri e decessi grazie alla messa in sicurezza delle fasce più deboli, ora tenere la barra dritta.ROMA - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il dl covid sulle aperture. Il decreto entra in vigore "il giorno stesso della sua pubblicazione". Quindi tutte le sue misure hanno e ...