Green pass, arriva la ‘certificazione verde’ (valida 9 mesi), a 15 giorni dalla prima vaccinazione (Di mercoledì 19 maggio 2021) Vista l’opportunità, a quanto sembra, di poter allungare l’intervalIo dell’inoculazione fra la prima e la seconda dose dei vaccino (Pfizer in particolare), e l’avvento dell’atteso ‘Green pass’, per circolare liberamente, ecco che arriva la ‘certificazione verde Covid-19’. La ‘certificazione verde’ è valida a 15 giorni dalla prima dose del vaccino In poche parole è un attestato che certifica l’avvenuta l’immunizzazione dal coronavirus, ed ha una validità di nove mesi dal giorno del completamento del ciclo vaccinale. Tuttavia, spiega il testo finale del nuovo decreto legge Covid, appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, dato attestato può essere rilasciato “anche contestualmente alla ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 maggio 2021) Vista l’opportunità, a quanto sembra, di poter allungare l’intervalIo dell’inoculazione fra lae la seconda dose dei vaccino (Pfizer in particolare), e l’avvento dell’atteso ‘’, per circolare liberamente, ecco chelaverde Covid-19’. Laa 15dose del vaccino In poche parole è un attestato che certifica l’avvenuta l’immunizzazione dal coronavirus, ed ha una validità di novedal giorno del completamento del ciclo vaccinale. Tuttavia, spiega il testo finale del nuovo decreto legge Covid, appena pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, dato attestato può essere rilasciato “anche contestualmente alla ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Il 'green pass' è valido da 15 giorni dopo la prima dose di vaccino: durerà 9 mesi #covid - borghi_claudio : @valy_s Alla fine scopriamo che l'unico utilizzo del famoso green pass sarà il MATRIMONIO ????? Io meglio che non pa… - fattoquotidiano : Il decreto Covid pubblicato in Gazzetta: coprifuoco alle 23 a partire da oggi. Green pass valido 9 mesi dalla fine… - SorryNs : RT @ZombieBuster5: Avete presente la strateggiah? #GIORGETTI “Usiamo il green pass x gli ingressi in discoteca” ?? - LuigiF97101292 : RT @Lorenzo62752880: Il Green Pass non è affatto una cosa inevitabile, ma solo un esperimento del regime. Boicottiamolo per 1 mese o 2 e s… -