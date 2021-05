Grado in rosa per la tappa del Giro d’Italia. Domenica 23 maggio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Grado è pronta ad accogliere con entusiasmo la “carovana rosa” del Giro d’Italia. La 15^ tappa dell’edizione 2021 della storica corsa ciclistica, partirà dalla piazza Campo dei Patriarchi, alle ore 13.15 di Domenica 23 maggio, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza previste per la gestione dell’emergenza sanitaria. Per l’occasione, da giovedì 20 maggio, in collaborazione con il Centro Studi Marin, i balconi e le finestre delle calli e delle vie di Grado Vecchia, saranno pavesati con vari lenzuoli riportanti alcuni versi scelti del grande poeta gradese, Biagio Marin, in linea con il tema della Lingua madre, per onorare i 700 anni della morte di Dante Alighieri. Sabato 22 maggio, con partenza alle ore 9.00 (da ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 19 maggio 2021)è pronta ad accogliere con entusiasmo la “carovana” del. La 15^dell’edizione 2021 della storica corsa ciclistica, partirà dalla piazza Campo dei Patriarchi, alle ore 13.15 di23, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza previste per la gestione dell’emergenza sanitaria. Per l’occasione, da giovedì 20, in collaborazione con il Centro Studi Marin, i balconi e le finestre delle calli e delle vie diVecchia, saranno pavesati con vari lenzuoli riportanti alcuni versi scelti del grande poeta gradese, Biagio Marin, in linea con il tema della Lingua madre, per onorare i 700 anni della morte di Dante Alighieri. Sabato 22, con partenza alle ore 9.00 (da ...

