Gossip News | Giulia Stabile nello studio di Uomini e Donne | che succede? Cecchi Paone si schiera con Diletta Leotta

Giulia Stabile nello studio di Uomini e Donne, che succede? Cecchi Paone si schiera con Diletta Leotta

Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Giulia Stabile negli studi di Uomini e Donne, di Alessandro Cecchi Paone che difende Diletta Leotta e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Giulia Stabile: Mentre Sangiovanni è in giro a firmare copie e a godersi …

Ultime Notizie dalla rete : Gossip News Paura per Guenda Goria: 'Sono costretta a operarmi' Per Guenda Goria , quello attuale doveva essere un periodo particolarmente felice. Diventata famosa nella Casa del Grande Fratello Vip 5 , scelta da Alfonso Signorini per parteciparvi assieme alla ...

Uomini e Donne, Tina Cipollari: rovinosa caduta dietro le quinte. "Non ha retto", immagini sconcertanti Incidente per Tina Cipollari nel dietro le quinte di Uomini e Donne . Fuori dalle telecamere del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi , l'opinionista è stata protagonista di una rovinosa ...

