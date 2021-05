(Di mercoledì 19 maggio 2021) Arriva dala prima linea di pneumatici certificata Forest Stewardship Council (Fsc), un’anteprima mondiale che andrà ad equipaggiare la nuova BMW X5 xDrive45e Plug-In Hybrid. Un prodotto che contienecertificati Fsc e – sottolinea l’azienda – “rappresenta un nuovo traguardo verso una produzione sempre più sostenibile”. La certificazione di gestione forestale Fsc viene assegnata per confermare che le piantagioni sono gestite in modo da preservare la diversità biologica e apportare benefici alla vita delle comunità locali e dei lavoratori, assicurando al contempo la sostenibilità economica. Il complesso processo di certificazione della catena di custodia Fsc – inoltre – verifica che, lungo la filiera di trasformazione dalla piantagione al produttore di pneumatici, il materiale ...

Advertising

lifestyleblogit : Gomma naturale e rayon 'garantiti', da Pirelli il primo pneumatico al mondo certificato Fsc - - italiaserait : Gomma naturale e rayon ‘garantiti’, da Pirelli il primo pneumatico al mondo certificato Fsc - giocarmon : Da' un'occhiata a 'PRIMEX 84pz Supersottile, preservativi sottili, quasi invisibili, in lattice di gomma naturale,… - odalysio : #arisa che naturale ????????????????????????a sputato la gomma in mano ??????????????????????#amici20 #Amici2020 #amici -

Ultime Notizie dalla rete : Gomma naturale

Adnkronos

Read More Ambientee rayon 'garantiti', da Pirelli il primo pneumatico al mondo certificato Fsc 19 Maggio 2021 Arriva da Pirelli la prima linea di pneumatici certificata Forest ...Read More Ambientee rayon 'garantiti', da Pirelli il primo pneumatico al mondo certificato Fsc 19 Maggio 2021 Arriva da Pirelli la prima linea di pneumatici certificata Forest ...La top model, 51 anni, ha annunciato la sua maternità con un’immagine postata sul suo profilo in cui si vedono i piedini della bimba. Aveva detto: «Grazie alla scienza posso fare un figlio quando vogl ...Arriva da Pirelli la prima linea di pneumatici certificata Forest Stewardship Council (Fsc), un'anteprima mondiale che andrà ad equipaggiare la nuova BMW ...