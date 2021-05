Gli Eterni | Salma Hayek pensava che l' offerta della Marvel fosse uno scherzo

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 19 maggio 2021) L'attriceha raccontato che quando ha ricevuto l'di recitare nel film Gliche si trattasse di uno. Nel cast del filmGlici sarà anche l'attriceche, in una recente intervista, ha svelato che inizialmente era convinta che l'di recitare in un progetto del MCUuno. La star del cinema ha infatti condiviso la sua reazione all'ricevuta un po' a sorpresa.ha raccontato a Variety: "Non avevo mai pensato alla possibilità di recitare in un film. Immagino di aver pensato di aver perso l'occasione ...