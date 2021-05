Giuliano (UGL Salute): «Necessario cambio di rotta urgente per contrastare carenze croniche di operatori nel SSN». (Di mercoledì 19 maggio 2021) Per una sanità migliore il primo investimento da fare, superando le fredde cifre del Recovery Fund, è sugli organici degli operatori sanitari. “Che il SSN sia stato indebolito dai tagli indiscriminati che si sono susseguiti negli anni è innegabile – dice il Segretario Nazionale della Ugl Salute Gianluca Giuliano – e senza una immediata inversione di tendenza, che deve passare attraverso un piano di assunzioni mirato, non si può pensare a un futuro migliore”. Giuliano commenta l’ultimo report prodotto dalla Fnopi. “Perdiamo gli infermieri. Secondo questa stima sono 63.000 in meno in Italia rispetto alle medie europee. Nel nostro continente si contano 1.000 infermieri ogni 100.000 abitanti. È evidente la disparità rispetto alla nostra nazione dove non si raggiunge neppure la cifra di 600 per 100.000 abitanti. Ma non ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 maggio 2021) Per una sanità migliore il primo investimento da fare, superando le fredde cifre del Recovery Fund, è sugli organici deglisanitari. “Che il SSN sia stato indebolito dai tagli indiscriminati che si sono susseguiti negli anni è innegabile – dice il Segretario Nazionale della UglGianluca– e senza una immediata inversione di tendenza, che deve passare attraverso un piano di assunzioni mirato, non si può pensare a un futuro migliore”.commenta l’ultimo report prodotto dalla Fnopi. “Perdiamo gli infermieri. Secondo questa stima sono 63.000 in meno in Italia rispetto alle medie europee. Nel nostro continente si contano 1.000 infermieri ogni 100.000 abitanti. È evidente la disparità rispetto alla nostra nazione dove non si raggiunge neppure la cifra di 600 per 100.000 abitanti. Ma non ...

