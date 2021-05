Giulia Stabile ritornerà in tv dopo Amici: l’annuncio è appena arrivato, notizia straordinaria! (Di mercoledì 19 maggio 2021) A distanza di qualche giorno dalla sua vittoria ad Amici, Giulia Stabile ritorna in Tv: l’annuncio appena arrivato, che sorpresa! È trascorsa poco meno di una settimana da quando Giulia Stabile, nel corso dell’ultima ed imperdibile puntata di Amici, ha “sconfitto” Sangiovanni, suo compagno ed ha conquistato il titolo di vincitrice di questa ventesima edizione, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 19 maggio 2021) A distanza di qualche giorno dalla sua vittoria adritorna in Tv:, che sorpresa! È trascorsa poco meno di una settimana da quando, nel corso dell’ultima ed imperdibile puntata di, ha “sconfitto” Sangiovanni, suo compagno ed ha conquistato il titolo di vincitrice di questa ventesima edizione, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

repubblica : Giulia Stabile dopo Amici torna a scuola: l'applauso dei compagni - IlContiAndrea : #Giulia 'Ho vissuto momenti tremendi nei tre anni di scuole medie. Mi è successo di tutto. Anni che mi hanno distru… - emmaviola14 : RT @sonoilae: 'ad amici ha vinto l'amore' in realtà ha vinto giulia stabile, poi che lei sia un amore e un cuoricino di panna è un'altra st… - HYGUYS07 : RT @BettaZ02: Per me l'Italia è una Repubblica democratica, fondata su Giulia Stabile - RosannaAmbruosi : RT @BettaZ02: Per me l'Italia è una Repubblica democratica, fondata su Giulia Stabile -