Giulia Stabile risponde all’hater | dopo Amici la ballerina reagisce con eleganza alle critiche

(Di mercoledì 19 maggio 2021) La vincitrice di20è tronata sui sociali mesi vissuti senza cellulare all’interno del talent. Attraverso Instagram, laha potuto ricevere i commenti e gli auguri dei fan, che non perdono occasione per manifestarle il loro appoggio. Proprio una follower della ragazza, l’ha difesa daccuse di un hater, al qualeha risposto con esemplareritorna sui socialsi è aggiudicata il primo premio ad20, vincendo non solo la competizione del talent, ma una vera e propria sfida con se stessa. La giovane ...

La scorsa domenica seraha vinto la ventesima edizione di 'Amici' . La ballerina si è così portata a casa il montepremi di ben 200mila euro in gettoni d'oro. Si tratta di una cifra ragguardevole, considerando ...Aka7even: tutte le info sul nuovo disco in arrivo approfondimento Amici 2021,è la vincitrice. FOTO Luca Marzano si prepara ad accogliere l'uscita del suo primo disco che, a differenza ...Giulia Stabile, ballerina vincitrice di Amici di Maria De Filippi, parla per la prima volta di Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Maria De Filippi ...La scorsa domenica Giulia Stabile ha vinto la ventesima edizione di ‘Amici’ portandosi a casa un montepremi da 200mila euro: ecco come intende spendere la cifra.