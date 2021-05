Giulia Salemi si sfoga su Twitter dopo la punizione della madre Fariba (Di mercoledì 19 maggio 2021) Giulia Salemi commenta la puntata con una frase ironica su Ilary Blasi a proposito della punizione della mamma Fariba Giulia Salemi, ex vippona del Gf Vip 5, ha criticato via Twitter la decisione della produzione de L’Isola dei Famosi di punire sua madre Fariba. Durante la 18esima puntata infatti Ilary Blasi ha ammonito Fariba per aver svelato l’esistenza di Playa Imboscadissima, facendola andare direttamente in nomination. “Emanuela già mi aveva detto che esisteva l’altra isola- ha spiegato Fariba cercando di giustificarsi – quindi come conforto le ho detto nell’orecchio ‘tanto c’è l’altra isola’”. “Io ero stata chiara– ha replicato la Blasi- noi ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 19 maggio 2021)commenta la puntata con una frase ironica su Ilary Blasi a propositomamma, ex vippona del Gf Vip 5, ha criticato viala decisioneproduzione de L’Isola dei Famosi di punire sua. Durante la 18esima puntata infatti Ilary Blasi ha ammonitoper aver svelato l’esistenza di Playa Imboscadissima, facendola andare direttamente in nomination. “Emanuela già mi aveva detto che esisteva l’altra isola- ha spiegatocercando di giustificarsi – quindi come conforto le ho detto nell’orecchio ‘tanto c’è l’altra isola’”. “Io ero stata chiara– ha replicato la Blasi- noi ...

