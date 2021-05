Giudice: inibizione fino al 31 maggio per Tare. Fermato anche Vagnati per espressioni blasfeme (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Giudice Sportivo ha comunicato le squalifiche dopo il recupero di ieri tra Lazio e Torino. Sono stati sanzionati anche i dirigenti Igli Tare, inibito fino al 31 maggio “per avere, nel termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato con modi minacciosi il Direttore di gara“. anche il ds del Torino, Davide Vagnati, è stato squalificato “per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito un’espressione blasfema”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 19 maggio 2021) IlSportivo ha comunicato le squalifiche dopo il recupero di ieri tra Lazio e Torino. Sono stati sanzionatii dirigenti Igli, inibitoal 31“per avere, nel termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato con modi minacciosi il Direttore di gara“.il ds del Torino, Davide, è stato squalificato “per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito un’espressione blasfema”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

