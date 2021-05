Giro d'Italia: vince Schmid, ma la festa è di Bernal (guadagna su tutti) (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il ventenne svizzero Mauro Schmid (Qhubeka), battendo in volata Alessandro Covi (UAE Team Emirates), ha vinto l 11 tappa del Giro d Italia, cogliendo il suo primo successo da professionista. Ma a ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il ventenne svizzero Mauro(Qhubeka), battendo in volata Alessandro Covi (UAE Team Emirates), ha vinto l 11 tappa del, cogliendo il suo primo successo da professionista. Ma a ...

Advertising

giroditalia : The final kilometres today are from a picture postcard. Here are the white roads that await the peloton of the Giro… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1?1? ?? Perugia - Montalcino ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ?? @mauro_schmid ????… - giroditalia : Dalla città di Perugino e Pinturicchio, maestri del colore, questa tappa ci porta per Strade Bianche fino a Montalc… - MariaSo48464991 : RT @__LittleSun: Ma ci vediamo in giro per l'Italia in che senso ohhhhh - vintagecyclist : RT @ClipsCycling: Felice Gimondi ???? wins Stage 7 of the 1971 Giro d'Italia to San Vincenzo (220km) #cycling -