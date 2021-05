Giro d’Italia, Mauro Schmid vince l’undicesima tappa (Di mercoledì 19 maggio 2021) Giro d’Italia 2021, Mauro Schmid vince l’undicesima tappa davanti ad Alessandro Covi. Egan Bernal tiene la Maglia Rosa e allunga su Evenepoel. Mauro Schmid ha vinto l’undicesima tappa del Giro d’Italia, la Perugia-Montalcino, tappa da 162 chilometri. per quanto riguarda la classifica generale Egan Bernal mantiene la Maglia Rosa e aumenta il vantaggio sul Remco Evenepoel. Mauro Schmid vince l’undicesima tappa del Giro d’Italia l’undicesima tappa del Giro ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 19 maggio 2021)2021,davanti ad Alessandro Covi. Egan Bernal tiene la Maglia Rosa e allunga su Evenepoel.ha vintodel, la Perugia-Montalcino,da 162 chilometri. per quanto riguarda la classifica generale Egan Bernal mantiene la Maglia Rosa e aumenta il vantaggio sul Remco Evenepoel.deldel...

giroditalia : The final kilometres today are from a picture postcard. Here are the white roads that await the peloton of the Giro… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1?1? ?? Perugia - Montalcino ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ?? @mauro_schmid ????… - giroditalia : ??? Stage 11: Perugia - Montalcino A pink ribbon ?? - Cycling360net : Mauro Schmid vince la tappa 11 del Giro d’Italia. - ilMilanistaOfNY : RT @Fabiomel11: Mi passa il giro d’Italia dietro casa domani, devo farmi trovare pronto .... -