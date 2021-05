Giro d’Italia 2021, Vincenzo Nibali si sacrifica per Giulio Ciccone, poi paga dazio nel finale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Non è stata una delle giornate migliori in casa Trek-Segafredo. Dopo i primi dieci giorni di Giro d’Italia 2021 da sogno con Giulio Ciccone, ormai leader designato della formazione statunitense, oggi l’abruzzese ha pagato non poco dazio sulla ‘strade bianche’ di Montalcino, perdendo ben quattro posizioni in classifica generale, e soprattutto 2’24” dalla maglia rosa Egan Bernal. Prezioso come sempre il supporto del suo mentore Vincenzo Nibali, che però nel finale, ha dovuto alzare bandiera bianca dopo essersi sacrificato per lo stesso Ciccone. Adesso è a 4’11” dalla vetta. Più di così non si poteva fare. Nibali e tutta la Trek, in favore del capitano abruzzese, erano ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) Non è stata una delle giornate migliori in casa Trek-Segafredo. Dopo i primi dieci giorni dida sogno con, ormai leader designato della formazione statunitense, oggi l’abruzzese hato non pocosulla ‘strade bianche’ di Montalcino, perdendo ben quattro posizioni in classifica generale, e soprattutto 2’24” dalla maglia rosa Egan Bernal. Prezioso come sempre il supporto del suo mentore, che però nel, ha dovuto alzare bandiera bianca dopo essersito per lo stesso. Adesso è a 4’11” dalla vetta. Più di così non si poteva fare.e tutta la Trek, in favore del capitano abruzzese, erano ...

