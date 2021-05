Giro d’Italia 2021, undicesima tappa: sterrato amaro per Remco. Da domani si corre per il secondo posto (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lo svizzero Mauro Schmid (Qhubeka Assos) ha vinto la undecima tappa del 104esimo Giro d’Italia, l’affascinante cavalcata di 162 chilometri da Perugia a Montalcino. L’elvetico ha preceduto allo sprint l’italiano Alessandro Covi (UAE Team Emirates) con il belga Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) terzo a 25”. Sconvolta la classifica generale con Egan Bernal (Ineos Grenadiers) che ha rafforzato la sua maglia rosa, distanziando i suoi avversari. Adesso il secondo in classifica, Alexander Vlasov (Astana Premier Tech), è staccato di 45”. Sale al terzo posto a 1’12” il sempre più convincente Damiano Caruso (Bahrain Victorious). Questo ha sentenziato la frazione odierna, ricca di 2.500 i metri di dislivello e 35 chilometri di strada sterrata. In partenza andava via la fuga di giornata con 11 corridori: Lawrence ... Leggi su tpi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Lo svizzero Mauro Schmid (Qhubeka Assos) ha vinto la undecimadel 104esimo, l’affascinante cavalcata di 162 chilometri da Perugia a Montalcino. L’elvetico ha preceduto allo sprint l’italiano Alessandro Covi (UAE Team Emirates) con il belga Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) terzo a 25”. Sconvolta la classifica generale con Egan Bernal (Ineos Grenadiers) che ha rafforzato la sua maglia rosa, distanziando i suoi avversari. Adesso ilin classifica, Alexander Vlasov (Astana Premier Tech), è staccato di 45”. Sale al terzoa 1’12” il sempre più convincente Damiano Caruso (Bahrain Victorious). Questo ha sentenziato la frazione odierna, ricca di 2.500 i metri di dislivello e 35 chilometri di strada sterrata. In partenza andava via la fuga di giornata con 11 corridori: Lawrence ...

Advertising

giroditalia : The final kilometres today are from a picture postcard. Here are the white roads that await the peloton of the Giro… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1?1? ?? Perugia - Montalcino ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ?? @mauro_schmid ????… - giroditalia : ??? Stage 11: Perugia - Montalcino A pink ribbon ?? - viviana_mazza : RT @tpellizzari: Perché quello che sta succedendo in Israele e Palestina è diverso rispetto al passato: @dafrattini @guidoolimpio @viviana_… - infoitsport : Giro d'Italia: Bernal dà la spallata. Male Evenepoel e Ciccone -