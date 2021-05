Giro d’Italia 2021: show di Egan Bernal sullo sterrato, crisi per Evenepoel. Tappa a Schmid su Covi (Di mercoledì 19 maggio 2021) La Tappa del Brunello, uno scenario spettacolare, uno show assoluto con i tratti in sterrato grandi protagonisti. Undicesima frazione per il Giro d’Italia 2021, da Perugia a Montalcino, che ha succeduto il giorno di riposo: a vincere è stato il giovanissimo Mauro Schmid, ma a prendersi la scena è un Egan Bernal versione super, che guadagna secondi su tutti i rivali in chiave Maglia Rosa. Ci si aspettava grande battaglia per la fuga, invece l’attacco giusto è andato via praticamente al primo tentativo. Dodici corridori all’attacco: Lawrence Naesen (AG2R Citroën Team), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Enrico Battaglin (Bardiani-CSF-Faizanè), Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), Simon Guglielmi (Groupama – FDJ), Taco van der Hoorn ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ladel Brunello, uno scenario spettacolare, unoassoluto con i tratti ingrandi protagonisti. Undicesima frazione per il, da Perugia a Montalcino, che ha succeduto il giorno di riposo: a vincere è stato il giovanissimo Mauro, ma a prendersi la scena è unversione super, che guadagna secondi su tutti i rivali in chiave Maglia Rosa. Ci si aspettava grande battaglia per la fuga, invece l’attacco giusto è andato via praticamente al primo tentativo. Dodici corridori all’attacco: Lawrence Naesen (AG2R Citroën Team), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Enrico Battaglin (Bardiani-CSF-Faizanè), Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), Simon Guglielmi (Groupama – FDJ), Taco van der Hoorn ...

Advertising

giroditalia : The final kilometres today are from a picture postcard. Here are the white roads that await the peloton of the Giro… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1?1? ?? Perugia - Montalcino ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ?? @mauro_schmid ????… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage ?? ?? L'Aquila - Foligno ?? @petosagan ???? ?? @FndoGaviria ???? ?? @cimo89 ???? #Giro - aaronmatius28 : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1?1? ?? Perugia - Montalcino ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ?? @mauro_schmid ???? ?? @Ales… - tzsaxo : @giroditalia @mauro_schmid @QhubekaAssos Giro d'Italia 2021 - Stage 11~ Bravo~~~??mauro_schmid ????~~!!! -