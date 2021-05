Giro d’Italia 2021, Remco Evenepoel: “Oggi ho pagato i mesi passati senza correre, ma il Giro è ancora lungo” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Remco Evenepoel, nell’odierna Perugia-Montalcino, ha vissuto la sua prima vera giornata di crisi al Giro d’Italia 2021. Il corridore belga ha perso le ruote del gruppo maglia rosa sul penultimo tratto di sterrato e ha passato il resto della frazione a inseguire i primi, scortato dal compagno di squadra Joao Almeida. Alla fine, ad ogni modo, Remco è riuscito a rimanere a galla, ma ora si trova a 2’22” da Egan Bernal in classifica generale. Con due settimane davanti di Giro d’Italia, l’unica vera buona notizia odierna per il belga è che ha finito la tappa andando più forte di diversi corridori che si sono staccati molto dopo rispetto a lui, come Ciccone e Soler. Sintomo, dunque, che le gambe ci sono e la crisi, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021), nell’odierna Perugia-Montalcino, ha vissuto la sua prima vera giornata di crisi al. Il corridore belga ha perso le ruote del gruppo maglia rosa sul penultimo tratto di sterrato e ha passato il resto della frazione a inseguire i primi, scortato dal compagno di squadra Joao Almeida. Alla fine, ad ogni modo,è riuscito a rimanere a galla, ma ora si trova a 2’22” da Egan Bernal in classifica generale. Con due settimane davanti di, l’unica vera buona notizia odierna per il belga è che ha finito la tappa andando più forte di diversi corridori che si sono staccati molto dopo rispetto a lui, come Ciccone e Soler. Sintomo, dunque, che le gambe ci sono e la crisi, ...

