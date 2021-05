Giro d’Italia 2021, ordine d’arrivo e classifica undicesima tappa: trionfa Schmid, ma capolavoro di Bernal (Di mercoledì 19 maggio 2021) Mauro Schmid vince l’undicesima del Giro d’Italia 2021. Il corridore elvetico trionfa in una frazione contraddistinta da un percorso impegnativo, con un’altimetria che ha presentato quasi 2500 metri di dislivello e quattro settori di sterrato che complessivamente propongono 35 chilometri di strade bianche negli ultimi 70. La fuga iniziale di otto corridori ha avuto successo, col gruppo Maglia Rosa che non si è mai interessato delle sue operazioni. Da otto sono diventati due, con Schmid che ha bruciato in volata il nostro Alessandro Covi. Decisamente più interessante ciò che è accaduto nel gruppo di Egan Bernal, dal quale Remco Evenepoel e Aleksandr Vlasov hanno rischiato inizialmente di staccarsi a causa delle fatiche sulle strade bianche. Sullo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) Maurovince l’del. Il corridore elveticoin una frazione contraddistinta da un percorso impegnativo, con un’altimetria che ha presentato quasi 2500 metri di dislivello e quattro settori di sterrato che complessivamente propongono 35 chilometri di strade bianche negli ultimi 70. La fuga iniziale di otto corridori ha avuto successo, col gruppo Maglia Rosa che non si è mai interessato delle sue operazioni. Da otto sono diventati due, conche ha bruciato in volata il nostro Alessandro Covi. Decisamente più interessante ciò che è accaduto nel gruppo di Egan, dal quale Remco Evenepoel e Aleksandr Vlasov hanno rischiato inizialmente di staccarsi a causa delle fatiche sulle strade bianche. Sullo ...

giroditalia : The final kilometres today are from a picture postcard. Here are the white roads that await the peloton of the Giro… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage ?? ?? L'Aquila - Foligno ?? @petosagan ???? ?? @FndoGaviria ???? ?? @cimo89 ???? #Giro - giroditalia : La Maglia Rosa 90 anni Castelli Cycling rappresenta l'unione tra l'iconico stile anni '80 e il comfort moderno. La… - Sportnieuwsnl : ?? | Giro d’Italia: Bernal steviger in roze trui na ‘mini-Strade Bianche’, Evenepoel verliest veel tijd… - AntoDamiano1996 : Bernal oggi ha vinto mezzo Giro d'Italia #RaiGiro #Giro104 -