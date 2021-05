Giro d’Italia 2021, la rivelazione Buchmann e la crescita silenziosa degli inglesi Carthy e Yates (Di mercoledì 19 maggio 2021) Alla vigilia della Perugia-Montalcino ci si aspettava un po’ di scompiglio nella classifica generale, ma non così tanto. Da una parte ha vinto la fuga, in particolar modo lo svizzero Mauro Schmid, dall’altra ha vinto tutta la Ineos Grenadiers padrona assoluta di questo Giro d’Italia 2021 sia come squadra, ma soprattutto con la sua maglia rosa Egan Bernal, sempre più leader della corsa tricolore. Dietro di lui una top ten stravolta, e che sta iniziando a far capire la reale condizione degli avversari del colombiano. Tra i pochi a sorridere nella giornata odierna abbiamo un solitario e sorprendente Emanuel Buchmann, leader della Bora-hansgrohe, un Hugh Carthy ben supportato dalla sua EF Education Nippo, e un Simon Yates (Team BikeExchange) in netta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) Alla vigilia della Perugia-Montalcino ci si aspettava un po’ di scompiglio nella classifica generale, ma non così tanto. Da una parte ha vinto la fuga, in particolar modo lo svizzero Mauro Schmid, dall’altra ha vinto tutta la Ineos Grenadiers padrona assoluta di questosia come squadra, ma soprattutto con la sua maglia rosa Egan Bernal, sempre più leader della corsa tricolore. Dietro di lui una top ten stravolta, e che sta iniziando a far capire la reale condizioneavversari del colombiano. Tra i pochi a sorridere nella giornata odierna abbiamo un solitario e sorprendente Emanuel, leader della Bora-hansgrohe, un Hughben supportato dalla sua EF Education Nippo, e un Simon(Team BikeExchange) in netta ...

