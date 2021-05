Giro d’Italia 2021, la crisi di Remco Evenepoel sullo sterrato. E ora l’incognita delle Alpi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Remco Evenepoel ha vissuto la sua prima vera giornata negativa, al Giro d’Italia 2021, nell’odierna Perugia-Montalcino. L’enfant prodige belga ha perso le ruote dei migliori a oltre venti chilometri dal traguardo, mentre il gruppo maglia rosa iniziava il penultimo settore di sterrato. Al traguardo, Remco ha accusato un ritardo di 2’08” da Egan Bernal, il primo degli uomini di classifica. A conti fatti, dunque, non gli è nemmeno andata malissimo. Il belga ha palesato una grande insicurezza soprattutto nel guidare la bicicletta nei tratti in discesa dei vari settori di sterrato. Inoltre, è sembrato particolarmente in difficoltà quando c’era da sprintare per prendere, in testa, i vari segmenti di sterrato. A un certo punto della frazione, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021)ha vissuto la sua prima vera giornata negativa, al, nell’odierna Perugia-Montalcino. L’enfant prodige belga ha perso le ruote dei migliori a oltre venti chilometri dal traguardo, mentre il gruppo maglia rosa iniziava il penultimo settore di. Al traguardo,ha accusato un ritardo di 2’08” da Egan Bernal, il primo degli uomini di classifica. A conti fatti, dunque, non gli è nemmeno andata malissimo. Il belga ha palesato una grande insicurezza soprattutto nel guidare la bicicletta nei tratti in discesa dei vari settori di. Inoltre, è sembrato particolarmente in difficoltà quando c’era da sprintare per prendere, in testa, i vari segmenti di. A un certo punto della frazione, ...

Advertising

giroditalia : The final kilometres today are from a picture postcard. Here are the white roads that await the peloton of the Giro… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1?1? ?? Perugia - Montalcino ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ?? @mauro_schmid ????… - giroditalia : ??? Stage 11: Perugia - Montalcino A pink ribbon ?? - NStanton39 : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1?1? ?? Perugia - Montalcino ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ?? @mauro_schmid ???? ?? @Ales… - NStanton39 : RT @giroditalia: ?? Check out the best photos from the 2021 Giro d'Italia Stage 11 ?? -