Giro d'Italia 2021, Damiano Caruso: "Oggi Bilbao il mio angelo custode. Podio? I sogni possono diventare realtà.." (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sempre più Egan Bernal al Giro d'Italia 2021. Il colombiano della Ineos-Grenadiers si è confermato ancora una volta come l'uomo da battere per la maglia rosa, guadagnando ulteriori secondi sui suoi avversari e facendo crollare Giulio Ciccone e Remco Evenepoel, che avevano brillato nei primi dieci giorni. Aleksandr Vlasov rimane il suo rivale più vicino mentre, al Giro di boa, ora c'è Damiano Caruso al terzo posto. Il corridore della Bahrain-Victorious ha limitato i danni sul traguardo, arrivando a 26" da Bernal e a 3" da Vlasov; il trentatreenne di Ragusa è ora al terzo posto della generale, ad 1'12" dal colombiano. Subito dopo la tappa, Caruso ringrazia subito un suo compagno di squadra: "Da quando è cominciato il primo tratto di sterrato non ci siamo risparmiati fino ...

giroditalia : The final kilometres today are from a picture postcard. Here are the white roads that await the peloton of the Giro… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1?1? ?? Perugia - Montalcino ?? Brunello di Montalcino Wine Stage ?? @mauro_schmid ????… - giroditalia : ??? Stage 11: Perugia - Montalcino A pink ribbon ?? - Cycling360net : Mauro Schmid vince la tappa 11 del Giro d’Italia. - ilMilanistaOfNY : RT @Fabiomel11: Mi passa il giro d’Italia dietro casa domani, devo farmi trovare pronto .... -