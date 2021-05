Giro d'Italia 2021. Chiedi alla polvere (Di mercoledì 19 maggio 2021) alla polvere Mauro Schmid aveva iniziato a chiedere che corridore potesse diventare già da qualche anno. L’aveva incontrata subito, da giovane, poi se ne era innamorato al Tortour Cyclocross, una delle prime gare di ciclocross a tappe, in pratica un vagare per sterrati lungo tre giorni, di cui solo il primo da correre in circuito. Era il febbraio del 2017 e lo svizzero, all’epoca diciottenne fece un gran bene. “Una cosa straordinaria, mi sono mai divertito tanto”, commentò. La polvere svizzera è però meno volatile e ben più viscosa, mica ha tempo di seccarsi lassù d’inverno. Poco male, ha risposto lo stesso, ha indicato la via al corridore elvetico, l’ha condotto verso quella senese, ben più svolazzante, soprattutto di maggio e senza la pioggia. Tra Perugia e Montalcino, nel corso della undicesima tappa del ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 19 maggio 2021)Mauro Schmid aveva iniziato a chiedere che corridore potesse diventare già da qualche anno. L’aveva incontrata subito, da giovane, poi se ne era innamorato al Tortour Cyclocross, una delle prime gare di ciclocross a tappe, in pratica un vagare per sterrati lungo tre giorni, di cui solo il primo da correre in circuito. Era il febbraio del 2017 e lo svizzero, all’epoca diciottenne fece un gran bene. “Una cosa straordinaria, mi sono mai divertito tanto”, commentò. Lasvizzera è però meno volatile e ben più viscosa, mica ha tempo di seccarsi lassù d’inverno. Poco male, ha risposto lo stesso, ha indicato la via al corridore elvetico, l’ha condotto verso quella senese, ben più svolazzante, soprattutto di maggio e senza la pioggia. Tra Perugia e Montalcino, nel corso della undicesima tappa del ...

