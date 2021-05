Giro d’Italia 2021, Alessandro Covi: “Non ho rammarichi, ho fatto il possibile ma ci riproverò” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Alessandro Covi è stato l’assoluto protagonista dell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2021. Il ciclista dell’UAE Team Emirates è stato in fuga per l’intera giornata, staccando tutti i compagni di avventura, ma nella volata sul traguardo di Montalcino è stato beffato in volata da Mauro Schmid. Un risultato di prestigio per il 22enne nativo di Borgomanero che, però, ha visto sfumare il sogno di un successo nella Corsa Rosa proprio negli ultimi metri. Il giovane azzurro nel post gara ha chiarito che il bicchiere non può che essere mezzo pieno. “Oggi quando ho preso la fuga ho capito subito di stare bene. Ho avuto un inizio di stagione abbastanza sfortunato tra infortuni vari e la cosa di cui sono più contento è che sto ritrovando una buona condizione”. In conclusione Alessandro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021)è stato l’assoluto protagonista dell’undicesima tappa del. Il ciclista dell’UAE Team Emirates è stato in fuga per l’intera giornata, staccando tutti i compagni di avventura, ma nella volata sul traguardo di Montalcino è stato beffato in volata da Mauro Schmid. Un risultato di prestigio per il 22enne nativo di Borgomanero che, però, ha visto sfumare il sogno di un successo nella Corsa Rosa proprio negli ultimi metri. Il giovane azzurro nel post gara ha chiarito che il bicchiere non può che essere mezzo pieno. “Oggi quando ho preso la fuga ho capito subito di stare bene. Ho avuto un inizio di stagione abbastanza sfortunato tra infortuni vari e la cosa di cui sono più contento è che sto ritrovando una buona condizione”. In conclusione...

