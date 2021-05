Giro d’Italia 2021, Aleksandr Vlasov: “La squadra ha fatto un ottimo lavoro. Soddisfatto della mia prestazione” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Aleksandr Vlasov è sempre più il primissimo, e forse l’unico, avversario di Egan Bernal per la conquista del Giro d’Italia 2021. Ancora una volta il capitano dell’Astana-Premier Tech ha ottenuto una prestazione molto solida alla Corsa Rosa, senza una certa dose di esplosività, ma sicuramente tanta regolarità che, finora, gli sta dando ragione. Le Alpi saranno il test definitivo e decisivo. Piuttosto a suo agio sui tratti di sterrato, il russo ha sì perso 22? rispetto alla maglia rosa Bernal, ma al contempo ha avuto la meglio su quasi tutti gli altri big della generale, in particolar modo su Remco Evenepoel. L’affondo del belga infatti, gli ha garantito di superarlo e di salire sul secondo gradino provvisorio di questa Corsa Rosa a soli 45 ” da Bernal. Dietro di lui ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021)è sempre più il primissimo, e forse l’unico, avversario di Egan Bernal per la conquista del. Ancora una volta il capitano dell’Astana-Premier Tech ha ottenuto unamolto solida alla Corsa Rosa, senza una certa dose di esplosività, ma sicuramente tanta regolarità che, finora, gli sta dando ragione. Le Alpi saranno il test definitivo e decisivo. Piuttosto a suo agio sui tratti di sterrato, il russo ha sì perso 22? rispetto alla maglia rosa Bernal, ma al contempo ha avuto la meglio su quasi tutti gli altri biggenerale, in particolar modo su Remco Evenepoel. L’affondo del belga infatti, gli ha garantito di superarlo e di salire sul secondo gradino provvisorio di questa Corsa Rosa a soli 45 ” da Bernal. Dietro di lui ...

giroditalia : The final kilometres today are from a picture postcard. Here are the white roads that await the peloton of the Giro… - giroditalia : ??? Stage 11: Perugia - Montalcino A pink ribbon ?? - giroditalia : Another day, another stage. The beautiful setting of Montalcino is waiting for the Giro. Domani altro giorno altr… - CGMonzonGuzman : #Giro #cycling #fitness #Health #today #USA #Australia #UK #Japan #life #China #sports #BreakingNews #travel… - julian78parra : RT @giroditalia: ?? GIROglifici, il podcast a cura di @ciclismoliquido che racconta ogni sera i luoghi e i personaggi del #Giro d'Italia 20… -