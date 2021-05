Giro d'Italia 2021, 13° tappa Ravenna-Verona: percorso, orari e altimetria (Di mercoledì 19 maggio 2021) Alla vigilia dell'atteso arrivo sul Monte Zoncolan, al Giro d'Italia si corre la tredicesima tappa da Ravenna a Verona di 198 km. Sarà un nuovo appuntamento per i velocisti, dopo gli arrivi di Novara, con la vittoria del belga Tim Merlier, di Cattolica e Termoli, vinte dall'australiano Caleb Ewan e di Foligno, con il successo dello slovacco Peter Sagan. Il percorso della 13° tappa La tredicesima tappa del Giro d'Italia 104, in programma venerdì 21 maggio, partirà da Piazza Garibaldi di Ravenna e si concluderà, dopo 198 km, in via Corso Porta Nuova a Verona. Previsto l'attraversamento anche delle province di Ferrara, Rovigo e Mantova. Il percorso di questa frazione è ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 19 maggio 2021) Alla vigilia dell'atteso arrivo sul Monte Zoncolan, ald'si corre la tredicesimadadi 198 km. Sarà un nuovo appuntamento per i velocisti, dopo gli arrivi di Novara, con la vittoria del belga Tim Merlier, di Cattolica e Termoli, vinte dall'australiano Caleb Ewan e di Foligno, con il successo dello slovacco Peter Sagan. Ildella 13°La tredicesimadeld'104, in programma venerdì 21 maggio, partirà da Piazza Garibaldi die si concluderà, dopo 198 km, in via Corso Porta Nuova a. Previsto l'attraversamento anche delle province di Ferrara, Rovigo e Mantova. Ildi questa frazione è ...

