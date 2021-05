Giovanni Muciaccia | che fine ha fatto il conduttore di Art Attack Chi sono la moglie e i figli Edoardo e Maria Vittoria

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Negli anni Novantaera l’idolo di milioni di bambini grazie ad “Art”, la trasmissione in onda in RaiDue che insegnava i più piccini a realizzazione di piccoli lavori artistici, con vari materiali, come ad esempio scatole, nastro adesivo, pennarelli, carta, fogli di giornale, colla vinilica, forbici dalla punta arrotondata e molto altro. Un momento molto popolare e presente in ogni puntata del programma era quello dagli “attacchi d’arte dall’alto” di Neil “il grande artista” (Neil Buchanan,dell’edizione britannica), filmati durante i quali, di volta in volta, l’artista disponeva su pavimenti variegati oggetti di uso comune in modo da formare, viste dall’alto, delle immagini come navi sul mare al tramonto, pinguini su un iceberg, ballerini e via dicendo. Se vi chiedete cosa stia ...