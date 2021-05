Giovanna Marini candida Piero Brega alle Targhe Tenco | io con lei

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ho un dubbio amletico, quello che ha generato le due domande spacciate per una riguardo l’essere, ma che nello specifico, traslando, è una sola domanda, sempre di carattere esistenziale: esiste un luogo nel quale non sia il caso che io eserciti la mia attitudine anarcoide, quella che mi spinge a suonare a volte ironico, a tratti sprezzante, in tutti i casi non allineato a un comune modo di vedere la professione del giornalista musicale, io che giornalista non sono? Me lo chiedo non perché qualcuno mi abbia fatto notare che a volte esagero, andando sopra le righe. Esagero sempre, non qualche volta, sopra le righe ci ho preso la residenza, non c’è bisogno che qualcuno mi certifichi nulla, e quel mio vivere lì è frutto di una scelta specifica, non di una casualità. Me lo chiedo perché ho ben presente che ci sono occasioni nelle quali è il caso di farsi da parte, stare a bordo campo, o ...