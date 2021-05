Giornata mondiale delle api, allarme negli alveari (Di mercoledì 19 maggio 2021) . Il clima pazzo ha sconvolto le fioriture e ridotto alla fame almeno 50 miliardi di api lungo il territorio nazionale Infatti, nella Giornata mondiale delle api istituita dall’Onu per il 20 maggio, Coldiretti lancia l’allarme degli apicoltori costretti ad alimentarle negli alveari con sciroppi a base di zucchero L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il lupo dai miti delle fiabe ai nostri giorni Pazzo inverno 2020 tra siccità e bufere In primavera le api sciamano in città Il cicloturismo in Italia, viaggiare sui pedali Il mondo senza plastica, si può? Il sondaggio Top ten annate più calde, il 2021 entra già in classifica Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) . Il clima pazzo ha sconvolto le fioriture e ridotto alla fame almeno 50 miliardi di api lungo il territorio nazionale Infatti, nellaapi istituita dall’Onu per il 20 maggio, Coldiretti lancia l’degli apicoltori costretti ad alimentarlecon sciroppi a base di zucchero L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il lupo dai mitifiabe ai nostri giorni Pazzo inverno 2020 tra siccità e bufere In primavera le api sciamano in città Il cicloturismo in Italia, viaggiare sui pedali Il mondo senza plastica, si può? Il sondaggio Top ten annate più calde, il 2021 entra già in classifica

